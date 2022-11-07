Глава комитета ГД по обороне Картаполов: повестки после окончания мобилизации раздают для обновления военкоматами базы данных

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7 ноября 2022, 16:08 Источник: РБК

Михаил Картополов, фото t.me/s/pravda_oborona

Повестки для явки в военкомат продолжают приходить резервистам и после завершения частичной мобилизации для уточнения учетных данных. Глава комитета Госдумы РФ по обороне и бывший замминистра обороны генерал-майор Андрей Картаполов пояснил, что повестки раздавали до начала мобилизации.

По его словам, суть повестки в том, что гражданин должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, в большинство не делали этого на протяжении многих лет.

Военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных. Военнообязанный должен информацию, в том числе о рождении детей и переездах, в военкомат предоставлять.

Картаполов сказал РБК: «Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы, и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных и человек пойдет домой».

Он подчеркнул, что мобилизация завершена. Как считает парламентарий, всё раздувают наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается.