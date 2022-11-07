Глава комитета ГД по обороне Картаполов: повестки после окончания мобилизации раздают для обновления военкоматами базы данных

Повестки для явки в военкомат продолжают приходить резервистам и после завершения частичной мобилизации для уточнения учетных данных. Глава комитета Госдумы РФ по обороне и бывший замминистра обороны генерал-майор Андрей Картаполов пояснил, что повестки раздавали до начала мобилизации.
По его словам, суть повестки в том, что гражданин должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, в большинство не делали этого на протяжении многих лет.
Военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных. Военнообязанный должен информацию, в том числе о рождении детей и переездах, в военкомат предоставлять.
Картаполов сказал РБК: «Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы, и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных и человек пойдет домой».
Он подчеркнул, что мобилизация завершена. Как считает парламентарий, всё раздувают наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается.