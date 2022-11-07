Родион Мирошник: угрозы серьезного прорыва войск Украины на линии соприкосновения в ЛНР больше нет

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7 ноября 2022, 16:04

Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Угрозы серьезного прорыва Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения на территории Луганской народной республики больше не существует. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Родион Мирошник, глава представительства ЛНР в Москве.

«Угрозы серьезного прорыва ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР больше нет, заявил Мирошник», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший украинский парламентарий Илья Кива отметил, что подконтрольные киевской стороне подразделения применят полученные от Запада комплексы NASAMS и Aspide в наступлении на город Херсон.