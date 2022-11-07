Депутат Госдумы Казанков: «Без Великого Октября не было бы победы в 1945 году»

Аргументы Недели → Общество 13+

7 ноября 2022, 14:19 Антон Николаев

Сергей Казанков считает, что благодаря Октябрьской революции удалось сохранить страну, а также выиграть Великую Отечественную войну. Таким мнением депутат поделился с изданием «Аргументы недели».

«Октябрьская социалистическая революция позволила сохранить единство страны. Несмотря на всю критику, СССР сохранил все основные территории. Благодаря революции удалось сохранить страну, продвинуться вперед в образовании, науке, индустрии. Конечно, все это заложило основу для победы в Великой Отечественной войне. Если бы не было Великого Октября, то и не было бы победы в 1945 году».

Напомним, что 105 лет назад произошла Великая Октябрьская революция, которая повлияла на ход истории не только России, но и мира.