7ноября - День согласия и примирения

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7 ноября 2022, 09:09 Татьяна САВКИНА

Сегодня отмечается 105 годовщина одного из крупнейших политических событий XX века – Великой Октябрьской социалистической революции. Это событие – часть нашей истории, повлиявшая на дальнейший ход всемирной истории.

С 1996 года праздник в честь победы Октябрьской революции 1917 года носит название День согласия и примирения, он отнесен к памятным датам России. С 1918 и по 1991 год день 7 ноября, День Великой Октябрьской социалистической революции, был главным праздником страны.

Октябрьской революции предшествовала Февральская революция 1917 года, свергнувшая самодержавие. Медлительность и непоследовательность действий созданного после революции Временного правительства, продолжавшееся участие России в Первой мировой войне привели к углублению общенационального кризиса. Этим положением воспользовались большевики. До лета 1917 года они не считались серьезной политической силой, но к осени их популярность выросла, их программа была четкой и понятной народным массам. Большевики выдвинули лозунги: «Мир - народам», «Земля - крестьянам», «Фабрики - рабочим».

Большую роль в развитии кризиса и назревании новой революции сыграли уже сложившиеся органы народной власти - Советы. В конце августа начале сентября 1917 года к большевикам постепенно перешло руководство Советами, сначала в Петрограде и Москве, а затем и в других крупных городах.

К осени 1917 года в рядах большевиков насчитывалось более 300 тысяч членов, партия располагала своей военной организацией и взяла курс на вооруженное восстание. В середине октября при Петроградском Совете был образован штаб вооруженного восстания - Военно-революционный комитет ВРК.

Восстание было приурочено к началу работы II Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и началось в Петрограде в ночь с 6 на 7 ноября (с 24 на 25 октября по старому стилю) 1917 года. В первую очередь были захвачены мосты, почта, телеграф, вокзалы, электростанция, Государственный банк. К утру 7 ноября весь город, за исключением Зимнего дворца, оказался в руках восставших. Глава Временного правительства Александр Керенский бежал из города. Утром 7 ноября было опубликовано написанное Лениным воззвание «К гражданам России», в котором сообщалось о переходе власти в руки ВРК Петроградского Совета.

Матросы заняли Военный порт и Главное адмиралтейство, где был арестован Морской штаб. В ночь на 8 ноября по сигналу крейсера «Аврора» революционными отрядами был захвачен Зимний дворец и арестовано Временное правительство. Восстание развивалось почти бескровно. Лишь во время осады Зимнего дворца раздавалась ружейная стрельба.

Открывшийся в Петрограде поздно вечером 7 ноября съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором большевикам вместе с левыми эсерами принадлежало большинство, одобрил свержение Временного правительства, а 8 ноября он принял «Декрет о мире», по которому Россия выходила из Первой мировой войны, «Декрет о земле», согласно которому земля объявлялась достоянием государства и безвозмездно передавалась крестьянам, избрал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет ВЦИК и сформировал первое Советское правительство - Совет Народных Комиссаров СНК во главе с Лениным.

Вслед за победой восстания в Петрограде 7 ноября вооруженная борьба началась и в Москве, где революционные силы встретили ожесточенное сопротивление, на улицах города шли упорные бои. Ценой больших жертв 15 ноября 1917 года в Москве утвердилась советская власть.

Вслед за Петроградом и Москвой с конца ноября 1917 года по март 1918 года советская власть утвердилась на большей части территории России. В ряде городов и районов противники Октябрьской революции оказали вооруженное сопротивление. Противники советской власти создавали свои вооруженные формирования из добровольцев, в основном офицеров, юнкеров и студентов. Однако антисоветские силы были разобщены и быстро утратили контроль над армией. Революция активно поддерживалась солдатами на фронтах и матросами Балтики. РСДРП(б) превратилась в единственную правящую партию.

Декретами СНК, изданными в 1917 году, была отменена частная собственность на землю, введен рабочий контроль над производством, национализированы банки и железнодорожный транспорт.

Пятый Всероссийский съезд Советов 10 июня 1918 года утвердил текст Конституции РСФСР, которая зафиксировала победу Октябрьской революции. Новая конституция вступила в законную силу 19 июля 1918 года.

В связи с тем, что страна в феврале 1918 года перешла на Григорианский календарь летоисчисления, первую годовщину революции торжественно отмечали 7 ноября 1918 года. Но само событие по-прежнему ассоциировалось именно с октябрем, что и нашло отражение в названии революции.

В результате Октябрьской революции 1917 года изменился государственно-политический, идеологический и общественно-экономический строй страны, на большей части территории бывшей Российской империи образовалось государство, получившее в 1922 году название Союз Советских Социалистических Республик