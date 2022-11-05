Армия России сорвала атаки ВСУ в районе Красного Лимана, уничтожив свыше 60 украинских военных

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5 ноября 2022, 14:18

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия сорвала атаки Вооруженных сил Украины в районе расположенного в Донбассе Красного Лимана, ликвидировав свыше 60 военных противника. С соответствующим заявлением выступило министерство обороны РФ.

«На Красно-Лиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная Луганской народной республики», — говорится в сводке, которая появилась в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве также отметили, что удалось уничтожить более 60 украинских военнослужащих, а также танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.

Как сообщалось ранее сегодня, лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин проинформировал о продвижении войск в районе Майорска и Первомайского и высказал надежду на то, что Майорск в скором будущем освободят.