Лидер ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении войск в районе Майорска и Первомайского и высказал надежду на то, что Майорск в скором времени освободят. Об этом информирует ТАСС.
«Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении войск в районе населенных пунктов Майорск и Первомайское, выразив надежду, что Майорск скоро будет освобожден», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон не сможет истощить Россию, оказывая поддержку киевской стороне.