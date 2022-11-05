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Лидер ДНР Пушилин заявил о продвижении войск в районе Майорска и Первомайского и высказал надежду, что Майорск скоро освободят

, 08:45

Лидер ДНР Пушилин заявил о продвижении войск в районе Майорска и Первомайского и высказал надежду, что Майорск скоро освободят
Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Лидер ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении войск в районе Майорска и Первомайского и высказал надежду на то, что Майорск в скором времени освободят. Об этом информирует ТАСС.

«Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении войск в районе населенных пунктов Майорск и Первомайское, выразив надежду, что Майорск скоро будет освобожден», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон не сможет истощить Россию, оказывая поддержку киевской стороне.

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