Посол Москвы в Вашингтоне Антонов: США не удастся истощить Россию, помогая Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

5 ноября 2022, 08:11

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты не смогут истощить Российскую Федерацию, помогая киевской стороне. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Анатолий Антонов, глава дипломатической миссии Москвы в американской столице.

«США не удастся истощить Россию, помогая Украине, Западу нужно искать переговорное решение, а не накачивать Киев оружием, заявил российский посол в Вашингтоне Антонов», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее на текущей неделе, президент РФ Владимир Путин отметил, что украинский конфликт является, по сути, противостоянием внутри одного народа.