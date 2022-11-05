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Посол Москвы в Вашингтоне Антонов: США не удастся истощить Россию, помогая Украине

, 08:11

Посол Москвы в Вашингтоне Антонов: США не удастся истощить Россию, помогая Украине
Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты не смогут истощить Российскую Федерацию, помогая киевской стороне. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Анатолий Антонов, глава дипломатической миссии Москвы в американской столице.

«США не удастся истощить Россию, помогая Украине, Западу нужно искать переговорное решение, а не накачивать Киев оружием, заявил российский посол в Вашингтоне Антонов», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее на текущей неделе, президент РФ Владимир Путин отметил, что украинский конфликт является, по сути, противостоянием внутри одного народа.

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