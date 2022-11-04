Российский лидер Путин: конфликт на Украине является, по сути, противостоянием внутри одного народа

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4 ноября 2022, 17:06

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинский конфликт является, по сути, противостоянием внутри одного народа. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил глава РФ Владимир Путин.

«Конфликт на Украине является, по сути, противостоянием внутри одного народа — Путин», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Также российский лидер отметил, что западная сторона занималась внедрением на Украине ложных ценностей и перекроила сознание миллионов жителей бывшей советской республики.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в пятницу, Владимир Путин указал на то, что столкновение с неонацистами было неизбежно.