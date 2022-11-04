Президент Путин: столкновение с украинскими неонацистами было неизбежно, ситуация стала смертоносной для России

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4 ноября 2022, 16:51

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

Столкновение с украинскими неонацистами было неизбежно, ситуация стала смертоносной для Российской Федерации. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал президент РФ Владимир Путин.

«Путин: столкновение с неонацистами было неизбежно, довели до той стадии, когда ситуация стала смертоносной для России», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Также глава государства отметил, что Россия относилась и относится с теплотой к украинскому народу, несмотря на нынешнее противостояние.

Москва с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, руководители МИД стран «Большой семерки» указали на то, что продолжат вводить рестрикции против РФ и государств, которые оказывают ей военную помощь.