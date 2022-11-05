Сегодня - День военного разведчика

Ежегодно 5 ноября в России отмечается День военного разведчика.
Это профессиональный праздник специалистов, которые занимаются получением сведений об имеющихся силах и ресурсах противника. Разведка - это «глаза и уши» вооруженных сил, основное средство получения информации.
Дата торжеств имеет символическое значение - 5 ноября 1918 года было создано Регистрационное управление. Структура входила в состав Полевого штаба Красной Армии и выполняла разведывательные функции, став прародителем ГРУ.
Но исторически это одно из самых старых военных подразделений, выполняющее свои задачи еще со времен царской России.
Еще в домонгольской Руси разведчики имели огромное значение, нередко их роль выполняли послы и торговцы.
Первый орган разведки - Приказ тайных дел - был основан в 1654 году при царе Алексее Михайловиче. Петр I в своем Воинском уставе 1716 года подвел под разведывательную работу законодательную и правовую базу.
Приказ тайных дел, пережив несколько модернизаций, существовал до XIX века. Александр I превратил его в Экспедицию секретных дел, которая выполняла обязанности военной разведки.
За годы своего существования служба военной разведки не раз меняла свое официальное название и переходила в подчинение различных госуправлений и наркоматов. В 1950 году был создан спецназ ГРУ.
В настоящее время военная разведка входит в структуру Генерального штаба Вооруженных Сил России и носит официальное наименование Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Большинство имен и операций «бойцов невидимого фронта» не подлежит разглашению длительное время. Сейчас можно только сказать, что более 7 000 разведчиков за свой труд имеют награды Героя Советского Союза и Российской Федерации.