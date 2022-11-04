Путин считает, что россияне стали меньше доверять сомнительным источникам информации

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4 ноября 2022, 18:04

Владимир Путин, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Жители РФ стали меньше доверять сомнительным источникам информации, более востребованным стало научное знание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мнение президента России Владимира Путина.



По его словам, жизненный опыт научил россиян отличать «псевдонаучную» и «псевдоисторическую» информацию от достоверной.



Лидер подчеркнул, что жители «соскучились» по настоящим и ценным знаниям, которых сегодня недостаёт.



Ранее сообщалось, что Украина начала вести диалог с Западом после распада СССР.