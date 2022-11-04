Путин заявил, что после распада СССР Украина прошла путь прямого вмешательства Запада в ее дела

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4 ноября 2022, 17:41 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером в пятницу, 4 ноября, выразил мнение, что нынешняя Украина прошла многолетний путь прямого вмешательства западных стран в ее внутренние дела.

Глава государства в День народного единства осмотрел выставку об истории России и Украины с древнейших времен до текущего момента под названием "Украина. На переломах эпох", которая открылась в московском Манеже.

Владимир Путин выразил мнение, что все содержание данной выставки лишь подтверждает точность вывода Николая Карамзина о том, что настоящее – это следствие прошлого. Президент РФ заметил, что в течение десятилетий после распада СССР Украина прошла путь неприкрытого вмешательства западных государств в ее внутренние дела.

Путин уточнил, что с Россией "пытались сделать то же самое".