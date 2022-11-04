РИА Новости опубликовало видео поражения украинского военного катера в акватории Днепра российскими дронами-камикадзе «Ланцет»

Аргументы Недели → Общество 13+

4 ноября 2022, 13:24

Барражирующий боеприпас «Ланцет», Kalashnikov Media / globallookpress.com

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлено поражение украинского военного катера в акватории Днепра российскими дронами-камикадзе «Ланцет». Данный ролик опубликовало РИА Новости.

«В распоряжении РИА Новости оказались эксклюзивные кадры поражения Вооруженными силами РФ украинского военного катера в акватории Днепра барражирующими боеприпасами "Ланцет"», — говорится в посте, размещенном в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц призвал российского лидера Владимира Путина не отказываться от продления сделки по вывозу зерна с Украины.