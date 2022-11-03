Латвийский боксер Майрис Бриедис подвергся критике за мнение о помощи Украине

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

3 ноября 2022, 21:34 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский боксер Майрис Бриедис подвергся критике некоторых латвийцев, когда высказал свое мнение о том, сколько «платит» Латвия, оказывая помощь Украине.

Латвийский боксер Майрис Бриедес выложил в социальных сетях Латвии таблицу, где четко видно, сколько Латвия выделила на помощь Украине своего военного бюджета – 41 %.

«Откройте, наконец, глаза и подумайте, что это значит для нашей страны?!» - вопрошает латвийский боксер.

И совершенно справедливо! Например, богатая Великобритания выделяет только 11,9%, а вальяжная Бельгия - 1,9%, любимая латышами Австралия – 0,9%, красавица Португалия - 0,3%, а Германия, ну просто «стыдно сказать», всего 2,4%.

Зато Латвия «отстегнула» 41%. Страна, которая не является не то, что богатой, но и обеспеченности ей пока не видать! Более того, тотальная безработица, мизерные зарплаты у большинства, кроме министров, депутатов, президента и иных «ответственных рож»…

Зарплаты и пенсии начинаются (реально говорю) от 100 евро до 800 евро (на бумаге)….

И при этом Латвия «помогает» Украине 41%!

Просто бред! По отношению к латвийцам – элементарное неуважение!

Адекватные латвийцы, которые думают головой, а не «латвийской независимостью любой ценой», конечно, поддержали Майриса! Мнение из социальных сетей Латвии:

«Как жизнь показала еще до спецоперации, вкладывать в Украину – все равно, что в бездонную бочку! Ладно, может богатым странам Европы и деньги некуда девать, но Латвия – страна совсем небогатая. Посмотрите, что происходит с украинскими товарами в Риге – тоже помощь Украине. Например, конфеты украинские «Korivki» стоит 5 евро 80 центов, а наши латвийские - 9.40. Украинские «Царская птица» - 7 евро, а наша латвийская «Белочка» - 17.60% И это не только касается сладостей – различных солений, алкоголя – полно. И их товары не обкладываются пошлинами… А, что же делать нашему производителю? Украинцы «выдавливают» нашего производителя – латвийские кафе закрываются, а украинские открываются в Латвии… Просто убрать латвийцев хотят с территории своей страны».

«Я лично не покупаю ни украинские, ни латвийские конфеты – что одно говно стало, что другое всегда было!»

«А я вот так скажу! Наши полные идиоты! Территории, которые отошли России, конечно, будет восстанавливать Россия. Территории Украины, которые отойдут Польше – соответственно Польша… Венгрия и Румыния тоже восстановят… Ну, а что останется – конечно, поможем…»

«Как уже было сказано на одном официальном уровне – «от мертвого осла уши», а наши дербанят деньги да рапортуют ахинею…история успеха Латвии».

Но есть и нацпатриоты, которые осудили латвийского боксера. Мнение из социальных сетей:

«Майрис, наша страна делает и будет делать все для Украины, потому что Украина борется за весь мир!»

«Это расходы на собственную безопасность в будущем. Мы много делаем для Украины ради своей безопасности, чтобы Россия не пришла к нам!»

«Наша оборона начинается на Украине, а твоей России скоро придет «конец».

Совсем недавно, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич с гордостью заявил, что «Латвия – лидер помощи Украине»…

А немного «попозжее» состоялся на Украине соцопрос – какое государство украинцы ценят больше всего за помощь? Так Латвия была практически на последнем месте, после США, Великобритании, стран Европы и т.д…

Но, правительству Латвии главное отрапортовать, чтобы Европа вновь отсыпала денег уже на нужды нового правительства Латвии…

А латвийцы? А, кто их спросит? Они должны рабски соглашаться и платить, платить, платить… Еще и целовать за это ноги правительству Латвии!