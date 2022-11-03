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Аргументы Недели Общество 13+

РТ: в России предлагают сделать выходной предновогоднюю неделю для ряда семей мобилизованных

, 21:48

РТ: в России предлагают сделать выходной предновогоднюю неделю для ряда семей мобилизованных
globallookpress.com

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил добавить жёнам мобилизованных дополнительные праздничные выходные. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В документе указано, что в связи с мобилизацией отцов жёнам приходится брать на себя больше домашних обязанностей, в том числе воспитание детей. 

В качестве поддержки семей с подобной ситуацией Орлов предложил добавить жёнам дополнительные выходные в предновогоднюю пору. 

Отмечается, что мера затронет только тех родителей, у которых на иждивении имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет.

Сроком дополнительных выходных назван период с 26 по 30 декабря.

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