РТ: в России предлагают сделать выходной предновогоднюю неделю для ряда семей мобилизованных

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3 ноября 2022, 21:48

globallookpress.com

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил добавить жёнам мобилизованных дополнительные праздничные выходные. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В документе указано, что в связи с мобилизацией отцов жёнам приходится брать на себя больше домашних обязанностей, в том числе воспитание детей.

В качестве поддержки семей с подобной ситуацией Орлов предложил добавить жёнам дополнительные выходные в предновогоднюю пору.

Отмечается, что мера затронет только тех родителей, у которых на иждивении имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет.

Сроком дополнительных выходных назван период с 26 по 30 декабря.