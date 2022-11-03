ФАС: индексация стоимости проезда в плацкарте составит 8,1%

Тарифы на проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования будут проиндексированы на 8,1% с 1 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС).
В ведомстве отметили, что стоимость проезда для пассажиров общих и плацкартных вагонов рассчитывается ежегодно. Так, с 1 января 2023 года «с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ» стоимость будет проиндексирована на 8,1%.
В ФАС добавили, что индексация позволит обновить подвижной состав в рамках увеличения спроса на железнодорожные перевозки.
Ранее сообщалось, что ФАС совместно с Генпрокуратурой проверит стоимость армейского снаряжения на маркетплейсах.