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Аргументы Недели Общество 13+

ФАС: индексация стоимости проезда в плацкарте составит 8,1%

, 19:54

ФАС: индексация стоимости проезда в плацкарте составит 8,1%
Поезда на Ленинградском вокзале в Москве, Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com

Тарифы на проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования будут проиндексированы на 8,1% с 1 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС).

В ведомстве отметили, что стоимость проезда для пассажиров общих и плацкартных вагонов рассчитывается ежегодно. Так, с 1 января 2023 года «с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ» стоимость будет проиндексирована на 8,1%.

В ФАС добавили, что индексация позволит обновить подвижной состав в рамках увеличения спроса на железнодорожные перевозки.

Ранее сообщалось, что ФАС совместно с Генпрокуратурой проверит стоимость армейского снаряжения на маркетплейсах.

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