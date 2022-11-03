Картаполов: «В комитете Госдумы по обороне нет законопроектов об изменении срока службы в армии»

Глава комитета Госдумы Андрей Картаполов по обороне сообщил ТАСС, что вопрос об изменении сроков военной службы по призыву требует тщательного изучения. Он отменил, что к обсуждению такой инициативы должны быть привлечены силовые ведомства:
«В настоящее время никаких законодательных инициатив на эту тему в комитете по обороне нет. Вопрос об изменении срока военной службы по призыву требует детальной проработки, обсуждения с силовыми министерствами. Необходимо все взвесить перед тем, как принимать определенные решения».
Ранее сенатор Андрей Климов сказал изданию «Аргументы недели», что к увеличению срока службы в армии нужно подходить с осторожностью, учитывая социальные и экономические факторы.
Напомним, что сегодня в Госдуме предложили увеличить срок службы в армии до двух лет. С такой инициативой выступил депутат Михаил Шеремет. В интервью «РИА Новости» он подчеркнул, что год срочной службы не позволяет солдатам получить необходимые навыки.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Водитель грузовой машины, устроивший ДТП на улице 1905 года в Москве с гибелью двоих человек, задержан
Основатель «Востока» Ходаковский предрек командующему СВО Суровикину скорые серьезные испытания на Херсонском направлении
Возвращающиеся в Россию из-за границы мужчины призывного возраста сообщили, что проходят пограничный контроль дольше обычного
Андрей Караулов сообщил, что в его доме ведут обыск из-за заявления главы «Ростеха» Сергея Чемезова о клевете
- #ЗАУГЛОМ Академик Матишов о боях на Донецком кряже, судьбе Гольфстрима и подъеме Азовского моря
- 17:02 Минобороны РФ заявило об освобождении 107 российских военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность
- 16:43 Политолог Марков: армия России будет защищать Херсон от войск Украины «яростно и до конца»
- 16:24 RT: суд отпустил из СИЗО обвиняемую в хищении средств бывшую замглавы Минпросвещения Ракову
- 16:09 Успешной губернией назвал Ростовскую область Александр Лукашенко
- Telegram | (Подписаться) Мигранты разрушают 500-летнее доминирование Запада в мире