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Аргументы Недели Общество 13+

Картаполов: «В комитете Госдумы по обороне нет законопроектов об изменении срока службы в армии»

, 15:33

Картаполов: «В комитете Госдумы по обороне нет законопроектов об изменении срока службы в армии»
Фото: globallookpress.com

Глава комитета Госдумы Андрей Картаполов по обороне сообщил ТАСС, что вопрос об изменении сроков военной службы по призыву требует тщательного изучения. Он отменил, что к обсуждению такой инициативы должны быть привлечены силовые ведомства:

«В настоящее время никаких законодательных инициатив на эту тему в комитете по обороне нет. Вопрос об изменении срока военной службы по призыву требует детальной проработки, обсуждения с силовыми министерствами. Необходимо все взвесить перед тем, как принимать определенные решения».

Ранее сенатор Андрей Климов сказал изданию «Аргументы недели», что к увеличению срока службы в армии нужно подходить с осторожностью, учитывая социальные и экономические факторы.

Напомним, что сегодня в Госдуме предложили увеличить срок службы в армии до двух лет. С такой инициативой выступил депутат  Михаил Шеремет. В интервью «РИА Новости» он подчеркнул, что год срочной службы не позволяет солдатам получить необходимые навыки.

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