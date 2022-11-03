Картаполов: «В комитете Госдумы по обороне нет законопроектов об изменении срока службы в армии»

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2022, 15:33 Антон Николаев

Фото: globallookpress.com

Глава комитета Госдумы Андрей Картаполов по обороне сообщил ТАСС, что вопрос об изменении сроков военной службы по призыву требует тщательного изучения. Он отменил, что к обсуждению такой инициативы должны быть привлечены силовые ведомства:



«В настоящее время никаких законодательных инициатив на эту тему в комитете по обороне нет. Вопрос об изменении срока военной службы по призыву требует детальной проработки, обсуждения с силовыми министерствами. Необходимо все взвесить перед тем, как принимать определенные решения».



Ранее сенатор Андрей Климов сказал изданию «Аргументы недели», что к увеличению срока службы в армии нужно подходить с осторожностью, учитывая социальные и экономические факторы.



Напомним, что сегодня в Госдуме предложили увеличить срок службы в армии до двух лет. С такой инициативой выступил депутат Михаил Шеремет. В интервью «РИА Новости» он подчеркнул, что год срочной службы не позволяет солдатам получить необходимые навыки.