Сенатор Климов: «Вопрос о двухлетней службе нужно решать разумно»

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2022, 13:12 Антон Николаев

По мнению Андрей Климова, увеличение срока службы в армии до двух лет требует детальной проработки, так как нужно учитывать много факторов. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».



«В России, СССР существовали разные сроки проведения мероприятий по подготовке новых воинов. Каждый раз эти мероприятия определялись общим геополитическим положением, возможностью отвлечения из экономики большого числа людей. В СССР жило больше людей, чем в нынешней России, но факторы до сих пор остаются. Очень важно иметь в виду, что оружие, которым пользуются даже в мотострелковых частях, другого качества. Оно требует для освоения большего времени, но с другой стороны, бывает и двух лет мало. Я сейчас не призываю к конкретному сроку, но эту проблему должны решать не только специалисты Генерального штаба. Это серьезный общегосударственный вопрос. Его нужно решать спокойно, профессионально и разумно. Я бы не делал из этого тему, которую надо решить немедленно».



Ранее в Госдуме предложили увеличить срок службы в армии до двух лет. С такой инициативой выступил депутат Михаил Шеремет. В интервью «РИА Новости» он подчеркнул, что год срочной службы не позволяет солдатам получить необходимые навыки.