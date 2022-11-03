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3 ноября 2022, 12:27 Ирина Балагурова

Фото Натальи Глазуновой

Помощь мобилизованным объединила сотрудников АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина». Акцию в поддержку российских военнослужащих, и в первую очередь земляков, здесь объявили по инициативе Совета ветеранов АПЗ в конце сентября.



– О том, что каждый на своем месте может сделать для победы, как помочь тем, кто на передовой, мы накануне обсуждали в городском Совете ветеранов и решили реализовать инициативы на своих местах, – рассказала Татьяна Сухарева, председатель ветеранской организации АПЗ. – Призвали помочь заводчан через газету «Новатор», предцехкомы рассказывали об акции на местах, совместно с отделом внешних связей и массовых коммуникаций выпустили листовки, наши ветераны развесили их на своих участках.



В результате получили огромный отклик. Уже на следующий день ветераны и приборостроители стали приносить в Совет ветеранов необходимые вещи – от себя лично и от коллективов участков, отделов, цехов. Присоединились и лицеисты, узнавшие об акции от родителей. Вместе с теплыми вещами и продуктами они принесли трогательные письма для бойцов.



В Совете ветеранов гуманитарную помощь сортировали по коробкам и отвозили в пункт сбора – в ФОК «Звездный», откуда, уже расфасованную по индивидуальным пакетам, отправляли с очередной группой мобилизованных в Ярославль и Кострому, где сейчас находятся арзамасские и нижегородские ребята...





– Мы постоянно на связи с пунктом сбора, уточняем перечень того, что нужно в первую очередь, – дополняет Татьяна Ивановна.



Активно подключился к сбору помощи и профсоюз АПЗ. На средства, собранные в подразделениях, приобрели 18 комплектов, в каждом рюкзак, спальник, термобелье и балаклава, закупили дополнительно пять спальников.



Не менее важна и моральная поддержка наших бойцов. Ребятам пишут письма, вкладывают в теплые вещи добрые послания, бумажные сердечки. И во всех неизменно – пожелания им вернуться домой живыми.



Комментарий:



Юлия Конова, инженер по подготовке производства цеха №49 АПЗ, предцехком:



– Весь цех откликнулся на сбор помощи мобилизованным. Сначала мы предложили приносить только зажигалки и мыло, потом люди начали спрашивать, что еще нужно. На участках стали собирать денежные средства, закупать все необходимое и самостоятельно относить вещи в Совет ветеранов, редакцию «Новатора», приемную профкома. Желающих поучаствовать в этом добром деле оказалось так много, что пришлось организовать сбор прямо в цехе. Когда из профкома позвонили, что машина подъехала к цеху, весь руководящий состав дружно отправился на погрузку собранных вещей.