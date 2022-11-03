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Красовский сообщил, что появившаяся в эфире его программа была снята давно, а у него сейчас все плохо

, 11:54 Источник: Тeleprogramma.pro

Красовский сообщил, что появившаяся в эфире его программа была снята давно, а у него сейчас все плохо
Антон Красовский, фото: Nikolay Titov/globallookpress.com

Журналист и телеведущий Антон Красовский опроверг свое восстановление на телевидении. Красовский в среду, 2 ноября, появился в эфире с новым фильмом, снимавшимся в Брянской области, и зрители решили, что он прощен и допущен к работе.

Напомним, этот журналист оскандалился, высказавшись, что украинских детей надо "топить".

Работодатель телеведущего, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян сразу после той программы объявила о разрыве сотрудничества с Антоном Красовским. 

Он просил прощения, написав: "Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым".

Красовский после появления вчера в эфире поспешил с заявлением, - сообщает Тeleprogramma.pro. Журналист написал в Telegram, что на телевидение не вернулся.

"Друзья, никто никого никуда не вернул. Это была давно снятая программа. Не переживайте, все у меня плохо. Продолжайте радоваться", — высказался Красовский.

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