Красовский сообщил, что появившаяся в эфире его программа была снята давно, а у него сейчас все плохо

Журналист и телеведущий Антон Красовский опроверг свое восстановление на телевидении. Красовский в среду, 2 ноября, появился в эфире с новым фильмом, снимавшимся в Брянской области, и зрители решили, что он прощен и допущен к работе.
Напомним, этот журналист оскандалился, высказавшись, что украинских детей надо "топить".
Работодатель телеведущего, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян сразу после той программы объявила о разрыве сотрудничества с Антоном Красовским.
Он просил прощения, написав: "Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым".
Красовский после появления вчера в эфире поспешил с заявлением, - сообщает Тeleprogramma.pro. Журналист написал в Telegram, что на телевидение не вернулся.
"Друзья, никто никого никуда не вернул. Это была давно снятая программа. Не переживайте, все у меня плохо. Продолжайте радоваться", — высказался Красовский.