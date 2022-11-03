Стремоусов: активизация боевых действий в Херсонской области может произойти в ближайшие две недели, возможны бои в самом Херсоне

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3 ноября 2022, 10:34

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Активизация боевых действий на территории Херсонской области может произойти в ближайшие две недели, возможны бои в самом Херсоне. С соответствующим прогнозом, как передает РИА Новости, выступил заместитель врио главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.

«Активизация боевых действий в Херсонской области может произойти в ближайшие 1,5-2 недели, возможны бои в самом Херсоне, заявил Стремоусов в эфире "Соловьев Live"», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что англосаксы намерены начать с Украины процесс дробления русского этноса с целью его полного искоренения.