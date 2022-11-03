Николай Патрушев: англосаксы хотят начать с Украины процесс дробления русского этноса с целью его полного искоренения

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3 ноября 2022, 10:17

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Англосаксы хотят начать с Украины процесс дробления русского этноса с целью его полного искоренения. Такое заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделал Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ.

«Англосаксы хотят начать с Украины процесс дробления русского этноса с целью его полного искоренения», — приведено высказывание Патрушева в публикации, которая размещена в TG-канале.

Кроме того, секретарь Совбеза отметил, что Соединенные Штаты и Великобритания замаются вербовкой международных террористов для участия в боевых действиях на стороне Киева.

Как сообщалось ранее сегодня, Николай Патрушев указал на то, что Украина готовит «грязную бомбу» не без участия Запада.