Патрушев: Украина готовит «грязную бомбу» не без участия Запада, если эту ситуацию не остановить, она обернется катастрофой

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3 ноября 2022, 09:37

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украина готовит «грязную бомбу» не без участия западной стороны, если данную ситуацию не остановить, она обернется катастрофой. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации.

«Киев готовит "грязную бомбу" не без участия Запада, если эту ситуацию не остановить, она обернется катастрофой», — процитирован Патрушев в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Также секретарь Совбеза отметил, что на Запорожской атомной электростанции был предотвращен террористический акт.

Как сообщалось ранее в четверг, руководитель турецкого министерства обороны Хулуси Акар указал, что работа морского коридора по вывозу зерна с украинской территории полностью нормализовалась.