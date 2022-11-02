Беглов: частичная мобилизация в Петербурге окончена, прекращены подготовка и вручение повесток

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2 ноября 2022, 21:49 Источник: Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Губернатор Петербурга Александр Беглов, фото: Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Частичная мобилизация в Санкт-Петербурге окончена. Информацию об окончании призыва резервистов в среду, 2 ноября, объявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В заявлении Беглова, опубликованном в его Telegram-канале, говорится: "В соответствии с указаниями Генерального штаба военкоматами прекращены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Также прекращены подготовка и вручение повесток".

Губернатор северной столицы обратился к призванным в рамках частичной мобилизации. Он поблагодарил за то, что они встали в ряды защитников Отечества и призвал не переживать за тех, кого оставили дома. "Заботу о ваших близких мы возьмем на себя", - пообещал Беглов.

Государственная дума РФ не рассматривает инициативу о введении ответственности за уклонение от военной службы при мобилизации.