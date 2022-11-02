Адвокат Почуев: «Ксении Собчак может грозить административная ответственность за скрытие израильского гражданства»

Аргументы Недели → Общество 13+

2 ноября 2022, 17:19 Антон Николаев

Как считает Александр Почуев, правоохранители вряд ли буду возбуждать уголовное дело. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Необходимо уточнить, что в России используются два понятия, связанных с наличием гражданства помимо российского: «два гражданства» и «двойное гражданство». Так, последнее обусловлено наличием Договора о взаимном признании статуса бипатридов, как например с Таджикистаном. В ином случае верно говорить именно о двух гражданствах».

«За наличие второго гражданства ответственность не предусмотрена, но при его наличии нужно уведомить территориальный орган МВД по вопросам миграции. В случае нарушения порядка направления уведомления лицо может быть привлечено к административной ответственности со штрафом от 500 до 1 000 руб».

«Уголовная ответственность наступает в случае неисполнения обязанности по подаче уведомления со штрафом до 2 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года либо обязательных работ на срок до 400 часов».

Ранее сенатор Людмила Нарусова подтвердила наличие у своей дочери Ксении Собчак гражданства Израиля. Нарусова также сообщила, что Собчак в скором времени вернется.