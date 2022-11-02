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Аргументы Недели Общество 13+

Адвокат Почуев: «Ксении Собчак может грозить административная ответственность за скрытие израильского гражданства»

, 17:19

Адвокат Почуев: «Ксении Собчак может грозить административная ответственность за скрытие израильского гражданства»

Как считает Александр Почуев, правоохранители вряд ли буду возбуждать уголовное дело. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Необходимо уточнить, что в России используются два понятия, связанных с наличием гражданства помимо российского: «два гражданства» и «двойное гражданство». Так, последнее обусловлено наличием Договора о взаимном признании статуса бипатридов, как например с Таджикистаном. В ином случае верно говорить именно о двух гражданствах».  

«За наличие второго гражданства ответственность не предусмотрена, но при его наличии нужно уведомить территориальный орган МВД по вопросам миграции. В случае нарушения порядка направления уведомления лицо может быть привлечено к административной ответственности со штрафом от 500 до 1 000 руб». 

«Уголовная ответственность наступает в случае неисполнения обязанности по подаче уведомления со штрафом до 2 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года либо обязательных работ на срок до 400 часов».

Ранее сенатор Людмила Нарусова подтвердила наличие у своей дочери Ксении Собчак гражданства Израиля. Нарусова также сообщила, что Собчак в скором времени вернется.

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