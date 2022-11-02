Вологодские активисты привезли более 1 тонны гуманитарной помощи на Донбасс

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2 ноября 2022, 12:30 Оксана ЛЕНСКАЯ

Недавно Вологодская делегация съездила на Донбасс. В рамках проекта #ZаСамбо активисты провели спортивные и благотворительные мероприятия. Более того, местные жители получили более 1 тонны гуманитарной помощи.



В состав делегации вошли сотрудник УФСИН России по Вологодской области, представитель партии «Единая Россия» Дмитрий Антонов, один из основателей клуба «Пионер» Павел Веселов, а также единомышленники Денис Данилов и Иван Кочкарев.





Программа у активистов была насыщенная. За несколько дней они успели сделать множество добрых дел. Как признался Ситников, ради благотворительной поездки он даже взял отпуск на службе. Но, прежде чем отправиться на Донбасс, команде нужно было собрать гуманитарную помощь. В итоге удалось привезти четыре стиральные машины, четыре микроволновые печи, 150 кг сладкого, одежду, продукты питания, медикаменты и многое другое.





Сначала делегация прибыла в город Алчевск. Мужчины провели мастер-класс и соревнования по самбо, в котором участвовало более 100 детей. Победители получили кубки и медали, а местная секция теперь имеет 20 комплектов спортивной формы.



Потом активисты посетили Алчевский комплексный центр социального обслуживания населения и центральную городскую многопрофильную больницу. Сотрудникам и пациентам они передали гуманитарную помощь. А в центре социально-психологической реабилитации детей провели мастер-класс по самообороне и вручили сладкие подарки.





На следующий день команда прибыла в Луганск, где вместе с местными моржами организовали заплыв #МыЕдины. В честь предстоящего Дня Народного Единства более 20 спортсменов проплыло озеро. После этого многие жители стали интересоваться закаливанием, рассказали активисты.





Вологодскую делегацию ждали и в Луганской многопрофильной больнице. Там они провели рабочую встречу с главным врачом Дмитрием Быковым. Волонтёры передали медикаменты, продукты и сладкие подарки. Сергею Ситникову даже удалось пообщаться с раненными военнослужащими.





Несмотря на то, что в городе Алчевск были обстрелы, как утверждала команда, делегации удалось добраться до дома невредимыми. «Наша гуманитарная миссия выполнена, – сообщили активисты. – Нам удалось зажечь в молодёжи огонёк их души, чтобы они поверили в добро, полюбили и стали заниматься спортом, а ещё начали закаляться. Мы навестили солдат, поддержали их боевой дух. Благодарим Председателя Законодательного собрания Вологодской области Луценко Андрея Николаевич за поддержку нашей гуманитарной миссии на Донбассе и проекта #ZaСамбо».