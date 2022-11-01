Стариков о блокировке своего YouTube - канала: «Я буду обращаться в суд»

Аргументы Недели → Общество 13+

1 ноября 2022, 15:31 Антон Николаев

Писатель Николай Стариков считает, что его канал в YouTube заблокировали незаконно. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Складывается впечатление, что YouTube играет в кошки-мышки. Несколько месяцев назад я получил два предупреждения под абсолютно надуманным предлогом, после чего предупреждения были сняты. После этого я вновь получил два предупреждения - и вот третье предупреждение, и ликвидация канала. Мы сами понимаем, по каким это причинам делается, но обосновывается это пустыми словами о нарушении правил сообщества. Перед нами в чистом виде цензура и последовательное уничтожение каналов, которые с точки зрения противников донесения правды в интернете, как-то портят им информационную картину».

«Что касается блокировки YouTube в России, то я не считаю делать это нужным, так как этим мы сделаем еще больший подарок, желающим монопольно рассказывать версию происходящих событий в мире. Со своей стороны я продолжу доносить правду всеми имеющимися способами, но вероятнее всего, я обращусь в суд, так такое грубейшее нарушение российского законодательства должно иметь юридические последствия для Google. Я проконсультируюсь с юристами, а после этого предприму определенные действия».

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал канал писателя Николая Старикова, на котором было более 521 тыс. подписчиков.