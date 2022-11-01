Доктор юридических наук Айвар заявила, что Собчак может грозить уголовное наказание за сокрытие гражданства Израиля

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1 ноября 2022, 12:10

Ксения Собчак, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар заявила, что журналисту Ксении Собчак может грозить уголовное наказание за сокрытие израильского гражданства.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак по израильскому паспорту выехала из Российской Федерации. Журналиста обвиняют в том, что она якобы не сообщила миграционной службе о наличии израильского гражданства.

Людмила Айвар в беседе с Pravda.Ru уточнила, что наличие второго гражданства и неуведомление об этом факте миграционной службы является уголовно наказуемым деянием. По словам юриста, сначала, однако, гражданин привлекается к административной ответственности, ему выписывается штраф. Адвокат заметила, что по вышеуказанной статье в России не предусмотрены большие сроки наказания, но это все равно означает наличие судимости.