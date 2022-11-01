Певец Данко заявил, что верит в «виновность» Ксении Собчак

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1 ноября 2022, 11:26

Данко, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный российский певец Данко в рамках разговора с представителями средств массовой информации утром во вторник, 1 ноября, выразил свое мнение об отъезде журналиста Ксении Собчак из РФ.

Данко заявил, что верит в "виновность" Ксении Собчак. По мнению певца, сам факт ее "бегства" из России доказывает, что она чувствует за собой вину. Артист в беседе с teleprogramma.pro выразил мнение, что если бы ситуация была иной, журналист пошла бы в суд и выиграла дело.

"Мне кажется, она заигралась", – отметил Данко, а также добавил, что своим "хитрым побегом" Ксения Собчак расписалась в правдивости того, что о ней пишут.