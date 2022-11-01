Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

РИА Новости: российским снайперам передали высокоточную винтовку калибра НАТО, которую опробуют в рамках спецоперации на Украине

, 07:17 Источник: РИА Новости

РИА Новости: российским снайперам передали высокоточную винтовку калибра НАТО, которую опробуют в рамках спецоперации на Украине
Снайпер, MOD Russia / globallookpress.com

Отечественным снайперам была передана высокоточная винтовка калибра НАТО, которую опробуют в рамках специальной операции, проходящей на Украине. На это указало РИА Новости.

«Российским снайперам передали на апробацию новую высокоточную самозарядную винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 х 51), ее опробуют в том числе в рамках спецоперации, сообщил РИА Новости источник», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что российские парламентарии внесут законопроект с поправками в Уголовный кодекс, который будет содержать наказание за уклонение от призыва по мобилизации.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей