Депутаты Госдумы внесут законопроект с поправками в УК, который будет содержать наказание за уклонение от призыва по мобилизации

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1 ноября 2022, 07:06

Заседание Госдумы РФ, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Представители нижней палаты российского парламента внесут законопроект с поправками в Уголовный кодекс страны, который будет содержать наказание за уклонение от призыва по мобилизации. Об этом говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале ТАСС.

«Депутаты Госдумы внесут в нижнюю палату законопроект с поправками в Уголовный кодекс РФ, который будет содержать наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, пишет газета "Известия"», — отмечается в процитированном посте.

Ранее на текущей неделе российское министерство обороны выступило с заявлением о прекращении призыва в рамках частичной мобилизации, которая была объявлена в сентябре.