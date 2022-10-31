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Актриса Ирина Безрукова: за рубежом наши играют только отрицательных персонажей

, 10:12

Актриса Ирина Безрукова: за рубежом наши играют только отрицательных персонажей
Lantyukhov Sergey/news.ru via globallookpress.com

Актриса Ирина Безрукова рассказала в беседе с teleprogramma.pro об опыте съемках за рубежом. 

По мнению Безруковой, русские в Голливуде играют только отрицательных персонажей.

Актриса также рассказала о своём опыте съёмок в Китае. 

«Первый раз — в Китае, это был российско-китайский проект. Мне сразу было понятно, что это одноразовая история, потому что в китайский фильм тебя могут позвать лишь для того, чтобы сыграть русскую. Что касается чешско-британского фильма «Коля», который получил «Оскар», я опять же играла русскую», — рассказала Безрукова.

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