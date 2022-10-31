СЦКК: вооруженные формирования Украины из РСЗО HIMRAS нанесли удар по Алчевску

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31 октября 2022, 07:03

ракета, фото: Sgt. James Hobbs/globallookpress.com

Со стороны вооруженных формирований Украины в понедельник, 31 октября, утром в пять часов 33 минуты, зафиксирован обстрел по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты).

В сообщении представительства Луганской Народной Республики Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, опубликованном в Telegram-канале, указано, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

По информации СЦКК, ранее в понедельник ВФУ выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Сватово в ЛНР.

Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 04.08 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Российский политолог Сергей Марков накануне сообщил, что командование российскими войсками на луганском направлении примет генерал Андрей Мордвичев.