Политолог Марков сообщил, что место Лапина во главе группы войск на луганском направлении займет «друг Кадырова» генерал Мордвичев

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30 октября 2022, 18:17 Источник: Telegram Сергея Маркова

Политолог Сергей Марков. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Командование российскими войсками на луганском направлении примет генерал Андрей Мордвичев. Об этом написал в своем телеграм-канале в воскресенье российский политолог Сергей Марков.

По его словам, генерал-полковник Лапин, который ранее командовал группой войск «Центр», «ушел в отпуск».

«Генерал Лапин ушел в отпуск. Он подвергался ожесточенной критике со стороны Рамзана Кадырова и военкоров. Место Лапина во главе группы войск Центрального военного округа займет Андрей Мордвичев. Мордвичев имеет дружеские отношения с Кадыровым. Путин и Суровикин сейчас очень прислушиваются к Кадырову и Пригожину и к военкорам. И правильно. Жестче надо, жестче», - написал Марков.

О том, что именно Мордвичев займет место Лапина, также сообщила в своем телеграм-канале корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева. Правда, она указала, что это назначение временное.

В субботу чеченский телеканал «Грозный» и РБК сообщили об отстранении от должности генерал-полковника Лапина. Официального подтверждения этой информации нет.