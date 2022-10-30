Симоньян заявила, что без России не будет никакой Армении

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30 октября 2022, 20:04 Источник: "Свободная пресса"

Маргарита Симоньян, Maksim Konstantinov/globallook.com

Граждане Армении должны понимать, что без России не будет их страны. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, нынешние власти Армении пытаются «уложить» страну под США, однако это, считает Симоньян, проигрышная тактика. Реакция США на армяно-азербайджанский конфликт — лучшее тому подтверждение.

«Что, Америка, как ведущая сила в НАТО, не могла пришикнуть [на Турцию, выступившую на стороне Баку] сказать: «Але, гараж, вы че там? Мы за Армению, мы поддерживаем, у нас Калифорния, там много армян, у нас Ким Кардашьян!» Ничего не сделали вообще!» - сказала Симоньян.

Поэтому граждане Армении, с ее точки зрения, должны понимать: без России не будет не то что Карабаха, но и самой Армении.

«Кто остановил так называемую 44-дневную войну? Ее остановил Путин Владимир Владимирович лично. И Америка <...> пальцем не пошевелила», - заявила главред RT.

Ранее правительство Армении запретило Симоньян въезд в страну.