Захарова ответила Ренате Литвиновой, поддержавшей Собчак: «травля за деньги наказуема по закону»

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30 октября 2022, 15:31 Источник: Telegram Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила актрисе и режиссеру Ренате Литвиновой, которая высказала слова поддержки журналистке Ксении Собчак.

Накануне Собчак рассказала, что после отъезда из России она подверглась травле.

«Когда кидаются все на одного и травят - хочу по-человечески поддержать Собчак : Ксения, сил, держись!» - обратилась к журналистке Литвинова в своем телеграм-канале.

В ответ Захарова написала пост, в котором фактически обвинила Собчак в том, что та «травит людей за деньги». Дипломат напомнила, что Собчак называла людей «генетическим отребьем», детей - «маленькими гаденышами». Кроме того, по мнению Захаровой, журналистка «издевалась» над чужими святынями, с презрением относится к культуре своего народа и жестоко унижает тех, кто слабее. Это и есть, с ее точки зрения, - травля.

«Травить людей нельзя, травить людей за деньги тоже нельзя. Травля за деньги наказуема по закону», - написала Захарова в своем телеграм-канале.