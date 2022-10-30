Путин поздравил с профессиональным праздником работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

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30 октября 2022, 10:09 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / https://www.globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром 30 октября поздравил с профессиональным праздником работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в Кремле.

В поздравительной телеграмме глава государства обратил внимание на то, что от эффективной работы всех звеньев отрасли, от компетентности и самоотдачи специалистов во многом зависят укрепление связей между регионами РФ и странами мира, развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, а также качество жизни миллионов россиян.



Владимир Путин отметил, что перед сотрудниками отрасли в настоящий момент стоят серьезные задачи, среди которых обеспечение безопасности перевозок, масштабная модернизация, внедрение современных схем и расширение рынка услуг.