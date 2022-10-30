30 октября - День памяти жертв политических репрессий

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30 октября 2022, 09:30 Татьяна САВКИНА

Фото: vk.com

Трагедия первой половины двадцатого века коснулась судеб миллионов граждан нашей страны. Последствия репрессий 1930 х гг. сказались на всей дальнейшей истории советского государства. Сотни тысяч граждан были отправлены в исправительно-трудовые лагеря, а в годы Большого террора - расстреляны без суда и следствия.

Памятной датой послужили реальные исторические события - 30 октября 1974 года политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР. С тех пор советские политзаключенные ежегодно отмечали 30 октября как День политзаключенного. Официально День памяти жертв политических репрессий впервые был отмечен в 1991 году, в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР.

За годы советской власти массовым репрессиям по политическим мотивам были подвергнуты миллионы человек. Временем Большого террора называют 1937-1938 годы, на которые пришелся пик репрессий.

В этом году исполнилось 85 лет с начала трагических событий, когда приступили к реализации приказа НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов».

Репрессируемые в рамках приказа подразделялись на две категории. Первая категория считалась самой опасной, так как представляла «наиболее враждебных». Они подвергались высшей мере наказания (расстрелу). Вторая категория — лагерному заключению на срок от 8 до 10 лет. В каждом регионе устанавливалась разнарядка на аресты и осуждения.

Кадровая чистка коснулась партруководителей, хозяйственной, политической и творческой элиты. Судебный процесс над Тухачевским, Якиром и другими военачальниками стал началом массовых репрессий среди военных. Пострадали свыше 40 тысяч человек, из рядов армии было «вычищено» 45 процентов командного состава как политически неблагонадежных.

Трагедия ломала судьбы не только самих репрессированных, гонениям и притеснениям подвергались члены их семей. «Дочь» или «сын врага народа» становились несмываемым клеймом для детей репрессированных.

Однако массовые репрессии проводились и до 1937 года, и после эпохи кадровых чисток. За годы коллективизации было раскулачено более миллиона крестьянских хозяйств, около пяти миллионов человек высланы из родных мест на поселения. С особой жестокостью расправлялись и со священнослужителями, их было репрессировано более 200 тысяч человек.

В потоке террора оказывались простые люди, собиравшие от голода колоски на полях или оставшуюся после уборки колхозную картошку. Чтобы оказаться врагом народа, достаточно было одного доноса.

Всего за годы Большого террора были осуждены 1,3 миллиона человек, 682 тысяч из которых расстреляны.

30 октября 1990 года в Москве на Лубянской площади был открыт памятник миллионам жертв политических репрессий, известный также как «Соловецкий камень». Гранитный валун был доставлен в столицу с Соловецких островов, из тех мест, где располагался печально известный Соловецкий лагерь особого назначения – СЛОН.