Курский губернатор Старовойт сообщил об атаке беспилотников на электростанцию в Судже

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29 октября 2022, 19:26 Источник: Telegram

Линия электропередачи. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

В субботу электрическая подстанция на окраине города Суджа Курской области была атакована беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет, но крыша и окна здания, в котором обычно находятся дежурные, получили повреждения.

«Также незначительно пострадал трансформатор, что не сказалось на его работоспособности. На месте работает группа разминирования, после чего ремонтные бригады устранят последствия налета», - написал Старовойт.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников, которой подверглись суда в Севастопольской бухте, после чего Россия приняла решение остановить на неопределенное время свое участие в зерновой сделке.