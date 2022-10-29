Курский губернатор Старовойт сообщил об атаке беспилотников на электростанцию в Судже

В субботу электрическая подстанция на окраине города Суджа Курской области была атакована беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.
По его словам, пострадавших в результате атаки нет, но крыша и окна здания, в котором обычно находятся дежурные, получили повреждения.
«Также незначительно пострадал трансформатор, что не сказалось на его работоспособности. На месте работает группа разминирования, после чего ремонтные бригады устранят последствия налета», - написал Старовойт.
Ранее сообщалось об атаке беспилотников, которой подверглись суда в Севастопольской бухте, после чего Россия приняла решение остановить на неопределенное время свое участие в зерновой сделке.