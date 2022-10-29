Памятник уникальному истребителю МиГ-29СМТ установлен в Жуковском

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29 октября 2022, 17:19 Валерий Агеев,

28 октября в подмосковном городе Жуковском состоялось торжественное открытие памятника уникальному истребителю МиГ-29СМТ. Он посвящен летчикам – испытателям и является символом авиации и любви к небу. Проект был воплощен в жизнь инициативной группой жителей во главе с заслуженным конструктором России Андреем Дзюбой. Активное участие в нем принимал и благотворительный фонд «Легенды авиации».

Истребитель проходил службу в Астраханской области, и после выработки ресурса, по инициативе местных жителей его доставили в Жуковский в Летно-исследовательский институт, где отреставрировали и подготовили к установке. Неделю назад, ночью, чтобы не мешать движению, его осторожно перевезли от аэродрома к мемориальному скверу и закрепили на постаменте.

На торжественном мероприятии присутствовал глава города Юрий Прохоров, Герой Советского Союза Виктор Пугачев, Герой Российской Федерации Павел Власов, заместитель управляющего директора - директор ОКБ им. А.И. Микояна Андрей Недосекин, депутат Государственной Думы Роман Терюшков, и многие другие жители нашего города. Почётный караул у памятника несли курсанты военно-спортивного клуба «Каскад».

- Установка еще одного памятника-самолета в год 75 летия города – замечательная идея, которая будет способствовать сохранению и увековечиванию нашей истории. Это дань уважения всем испытателям, которые дали путевку в жизнь отечественным самолетам, сказал Юрий Прохоров.

- Символичным является то, что испытывал этот самолёт Александр Федотов и памятник установлен рядом с улицей, названной в его честь. Я поздравляю всех жителей нашего города с этим замечательным событием, сказал Павел Власов.

Освятил памятник настоятель Пантелеимоновского и Преображенского храмов протоиерей Николай Струков.

Чем же знаменит МиГ-29СМТ, удостоенный чести стать памятником? Это одноместный многоцелевой фронтовой истребитель, модернизированный вариант истребителя МиГ-29СМ с принципиально новым комплексом бортового оборудования, расширенной номенклатурой вооружения и увеличенной дальностью полета.

Разработка истребителя началась в 1997 году. Основным конструкционным отличием МиГ-29СМТ является установка двух накладных фюзеляжных топливных баков. Благодаря этому радиус действия истребителя при решении задач «воздух-воздух» без ПТБ возрос в 3,5 раза... Штанга дозаправки, установленная в носовой части слева, является съемной. Монтаж ее в полевых условиях занимает максимум 2 часа. Считается, что применение дозаправки позволит использовать новый МиГ «практически без ограничений по дальности.

Разработана технология нанесения в аэродромных условиях на поверхность планера МиГ-29 противорадиолокационных покрытий, значительно снижающих заметность самолета (минимальная ЭПР в курсовой плоскости — менее 1 м2).

На истребителе была установлена телесистема управления высокоточным оружием, позволяющая передавать изображения с телевизионных ГСН боеприпасов на дисплеи в кабине летчика и применять ракеты Х-29Т и корректируемые бомбы КАБ-500КР. Для поражения работающих РЛС противника предусмотрено применение ракет Х-31П с пассивной радиолокационной ГСН. В состав вооружения нового МиГа вошли УР «воздух-воздух» Р-27ЭР1 и Р-27Т1.

Навигационное оборудование модифицированного самолета дополнено приемниками спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и NAVSTAR. Имея возможность получать данные сразу от 12 спутников и комбинируя их с показаниями бортовой инерциальной навигационной системы, летчик может определять местоположение МиГ-29СМТ с точностью, превышающей 50 м.

Радиолокационная заметность МиГ-29СМТ в передней полусфере уменьшена «более чем в 10 раз», причем, как утверждается, без снижения летных характеристик. Достигнуто это благодаря применению радиопоглощающих материалов, эффективных в широком диапазоне длин волн, и двухкратному уменьшению отражающей способности зеркала бортовой РЛС.

Первый полет на МиГ-29СМТ выполнил 22 апреля 1998 года шеф-пилот АНПК «МиГ» В.М.Горбунов. В мае того же года истребитель стал участником международной авиационной выставки в Берлине.