Телеканал «Грозный» и РБК сообщили о снятии с должности генерал-полковника Лапина, которого критиковал Кадыров

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29 октября 2022, 17:31 Источник: РБК

Генерал-полковник Александр Лапин. Фото: соцсети.

Командующий группировкой российских войск «Центр» в специальной военной операции генерал-полковник Александр Лапин снят со своей должности. Об этом в субботу сообщили телеканал ЧГТРК «Грозный». Информацию также подтвердил источник РБК.

Действия генерала резко критиковал в последнее время глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», - писал он ранее в своем телеграм-канале после оставления российскими войсками Лимана.

В последние дни Кадыров также сообщал о недопустимых, с его точки зрения, действиях генерала, из-за которых произошел прорыв противником линии обороны в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка.

В поддержку Лапина выступали бойцы из группировки «О».