Губернатор Развожаев сообщил, что системы ПВО в Севастополе отразили атаки всех вражеских беспилотников

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29 октября 2022, 10:55 Источник: Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев

Глава Севастополя Михаил Развозжаев, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

В Севастополе в субботу, 29 октября, утром системы ПВО несколько часов отражали атаки беспилотников.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев после 10 часов проинформировал, что все беспилотные летательные аппараты были сбиты.

Глава региона уточнил, что атаки беспилотников начались с 4.30 утра. "По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник.

Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали", - написал Развозжаев в своем Telegram-канале. В результате пострадавших нет.

В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло.

Развозжаев призвал севастопольцев не писать и не выкладывать видео, "что где во сколько вы видели и слышали". "Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять как выстроена защита Севастополя", - пояснил он.

В Севастополе сегодня временно перекрыт рейд. Власти города предупредили, что паромы и катера не ходят.