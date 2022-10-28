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Аргументы Недели Общество 13+

Путин поблагодарил всех мобилизованных и добровольцев за верность долгу и патриотизм

, 17:49 Источник: ТАСС

Путин поблагодарил всех мобилизованных и добровольцев за верность долгу и патриотизм
Встреча Владимира Путина и Сергея Шойгу 28 октября. Фото с сайта Кремля.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу в пятницу обратился со словами благодарности ко всем мобилизованным и добровольцам, вступившим в ряды Вооруженных сил РФ.

«Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей», - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в пятницу глава Минобороны РФ доложил верховному главнокомандующему о завершении частичной мобилизации. По его словам, после этого военкоматы продолжат свою работу по укомплектованию войск только за счет  добровольцев и кандидатов-контрактников.

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