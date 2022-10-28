В Херсонской области не будет призыва на военную службу в 2022 году

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28 октября 2022, 15:26

Bulkin Sergey/ globallookpress.com

Осенний призыв на военную службу в Херсонской области в текущем году осуществляться не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу врио губернатора региона Владимира Сальдо.



«Призыва в этом году не будет», - передали в источнике. Отмечается, что он должен был начаться 1 ноября.



Порядок прохождения службы в этот раз изменился. Осенний призыв в 2022 году начнется на месяц позже обычного - 1 ноября. Кроме того, жители Донецкой Народной Республики временно освобождаются от него. Об этом ранее сообщили АН.