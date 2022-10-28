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Аргументы Недели Общество 13+

Осенний призыв не будет проводиться в ДНР

, 12:22

Осенний призыв не будет проводиться в ДНР
Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Призыв на военную службу, который в регионах России стартует 1 ноября, в Донецкой Народной Республике проводиться не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидевка.

По словам источника, тема военного призыва в регионе урегулирована законом «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики». Исходя из него, местные жители отправятся на службу в армии только с 2023 года.

Отмечается, что призыв в России перенесли на один месяц.

Ранее сообщалось, что военный эксперт считает недостаточным число мобилизованных в РФ.

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