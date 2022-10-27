Хабаровским депутатам после срыва заседания думы начали приходить повестки

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

27 октября 2022, 22:22

Не менее шести депутатам хабаровской городской думы пришли повестки - после того, как заседание городского парламента было сорвано. Об этом сообщает «Октагон.Восток», ссылаясь на депутатов.

Бывший спикер гордумы Михаил Сидоров заявил, что ему достоверно известно о том, что «ряд высокопоставленных чиновников прорабатывал варианты использования механизма мобилизации в отношении некоторых депутатов городской думы».

- Речь идёт о тех, кого считают оппозицией: это те, кто не ушёл посреди прошлого заседания, а намеревался завершить процедуру голосования за председателя и его заместителя. Также рассматривались другие виды воздействия на них, - приводит издание слова главы регионального отделения СРЗП.



Накануне у парламентариев забрали служебный транспорт для выполнения задач по частичной мобилизации. Взамен этого авто предоставили другое, но тут же забрали и его - по той же причине.



Член центрального совета политической партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Захар Прилепин в своем тг-канале назвал случившееся «удивительной историей».



- Губернатор Хабаровского края Дегтярёв, судя по всему, обиделся на то, что депутаты не выбрали того главу городского совета, что он хотел. В итоге, как пишут, всем поперечным депутатам пришли повестки. В том числе тем, кто призыву вообще не подлежит. Получилось несколько, что ли, некрасиво. Советуем губернатору поскорее прислать повестки и всем лояльным депутатам, - написал Прилепин.



Напомним, что 26 октября на заседании хабаровской городской думы сначала пропала урна для голосования за председателя думы и его заместителя, а после часть депутатов просто покинули зал. Работа парламента была парализована.