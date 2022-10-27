Путин: «Исторически и ментально центр России ассоциируется с Москвой»

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27 октября 2022, 21:59

Roman Denisov, Роман Денисов/globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин 27 октября в ходе пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в переносе столицы из Москвы нет необходимости.

Как пояснил глава российского государства, «исторически и ментально центр России ассоциируется с Москвой».

Путин отметил, что разговоры о возможном переносе столицы возникают. Он напомнил, что когда-то переносили столицу, и неоднократно это было в истории российского государства, но все-таки центр России всегда ассоциируется с Москвой.

Путин отметил проблему - излишняя централизация всех федеральных структур в Москве. Он поддерживает делать, как в некоторых других странах, децентрализовать полномочия и компетенции столичные в других регионах РФ. Как пример он назвал судебные центры, которые создаются в Санкт-Петербурге.

Президент полагает, что центральные органы власти также могли бы быть рассредоточены в разных российских регионах Росси, что пойдет на пользу стране.