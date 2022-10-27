Стало больше мигрантов без официальной регистрации и патентов на работу

Мигранты стали получать меньше патентов на работу и проживание в РФ, при этом их число заметно увеличилось. Эксперты вынуждены признать, что чиновники не могут ничего с этим сделать. Государство превращается в серую зону для приезжих. В этом году оформлено 1,6 миллиона патентов. Такое же число патентов было выдано за весь прошлый год.
Ещё в начале года о массовых правонарушениях мигрантами сообщил глава Калужской области Владислав Шапша. Он потребовал от региональных ведомств проверить всех приезжих на наличие разрешительных документов. Его примеру последовали другие регионы. В итоге были разоблачены незаконные схемы по выдаче патентов на работу.
Сами гастарбайтеры недовольны ужесточением правил. Чтобы избежать бюрократических проволочек, они предпочитают сразу уходить в серую зону после прибытия в Россию. К тому же стоимость патента выросла. По статистике МВД, в стране находится порядка 12,3 миллиона иностранцев. Из них патент оформили далеко не все. Это значит, что в стране увеличилось число нелегалов, занятых на стройках в крупных городах. Они не приносят экономике России никакой пользы.
Эксперты предлагают ограничивать въезд в страну нарушителям законов. Вместо них приглашать образованных, ментально русских людей, которые имеют специальность и квалификацию.
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