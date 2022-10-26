Песков: в Кремле знают о том, что Собчак стала подозреваемой по делу о крупном вымогательстве

В Кремле известно о том, что журналистка Ксения Собчак стала фигурантом дела о крупном вымогательстве. Об этом в разговоре с РИА Новости сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Видели», - так отреагировал он на соответствующий вопрос журналиста.
Согласно информации ТАСС, полученной в правоохранительных органах, журналистка подозревается в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Потерпевшим по делу проходит директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» супруг Тины Канделаки Василий Бровко.
Статья, по которой обвиняется журналистка, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и крупный штраф.
Ранее сообщалось, что Собчак в ночь на 26 октября покинула Россию.
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