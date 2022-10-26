Песков: в Кремле знают о том, что Собчак стала подозреваемой по делу о крупном вымогательстве

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26 октября 2022, 18:39 Источник: РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

В Кремле известно о том, что журналистка Ксения Собчак стала фигурантом дела о крупном вымогательстве. Об этом в разговоре с РИА Новости сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Видели», - так отреагировал он на соответствующий вопрос журналиста.

Согласно информации ТАСС, полученной в правоохранительных органах, журналистка подозревается в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Потерпевшим по делу проходит директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» супруг Тины Канделаки Василий Бровко.

Статья, по которой обвиняется журналистка, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и крупный штраф.

Ранее сообщалось, что Собчак в ночь на 26 октября покинула Россию.

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