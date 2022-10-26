Мировой автопром ждут серьёзные проблемы

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26 октября 2022, 16:02 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Аналитики из Boston Consulting Group (BCG) прогнозируют падение спроса на производство автомобилей уже в ближайшее время. Снижение объёмов выпуска коснётся в первую очередь европейских производителей и частично американских. По мнению экспертов, на мировой авторынок по-прежнему оказывают влияние последствия ограничений, вызванных ковидной пандемией. Но, естественно, существуют и другие причины.

Серьёзные проблемы создаёт продолжающийся дефицит полупроводников, необходимых для производства машин, а также нехватка квалифицированной рабочей силы. Конечно, играет свою роль и непростая геополитическая обстановка. Согласно прогнозам от BCG, ближайшие год или полтора определённую поддержку автопромышленности будет оказывать «отложенный спрос». Его объём оценивают в 3.5 млн автомобилей. Но к концу 2023 года влияние данного фактора может сойти на нет. Начиная с 2025 года, в BCG прогнозируют снижение интереса покупателей к автомобилям.

Аналитики отмечают, что в наиболее тяжёлой ситуации окажутся именно европейские автопроизводители. По словам партнёра BCG Альберта Вааса, «через шесть-двенадцать месяцев падающий спрос в Европе станет настоящим испытанием». Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев солидарен с коллегой. Он также полагает, что компаниям из европейских стран грозит производственный спад.

«Европейская автопромышленность, а также смежные производства очень чувствительны к стоимости энергоносителей», - отметил эксперт, «С учётом роста цен на газ и электроэнергию издержки автопроизводителей заметно выросли». В конце прошлого месяца, на фоне бушующего газового кризиса, некоторые производители заявили о планах переноса производства из ФРГ и стран Восточной Европы. Концерн Volkswagen, как известно, рассматривает возможность увеличения мощностей своих заводов в Северной Европе, а также в Испании и Португалии, то есть там, где есть возможность оперативного подвоза газа морем.

В Bloomberg уже привели слова директора по закупкам вышеупомянутой компании. «На среднесрочную перспективу мы думаем о большей локализации операций», - сказал представитель Volkswagen, «Релокации производственных мощностей, а также поиске альтернатив, которые позволят разрешить проблемы, связанные с нехваткой полупроводниковых компонентов и сложностями в поставках».

А ещё, стоит отметить, что в конце весны член совета директоров BMW Милан Неделькович заявил, что проблемы с поставками природного газа из РФ могут привести к коллапсу всего немецкого автопрома. Ведь на автопром приходится более 37% от объёма всего потребляемого в стране газа.